Der Aufsichtsrat der AIXTRON SE hat den Vertrag von CEO Dr. Felix Grawert vorzeitig um fünf Jahre bis 2030 verlängert. Diese Entscheidung erfolgt trotz der aktuellen Kursschwäche der Aixtron-Aktie, die in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren hat. Dr. Grawert, der seit 2017 im Vorstand und seit 2021 als CEO tätig ist, wird für seine Rolle bei der Verdopplung des Umsatzes und den Fortschritten in der Anlagentechnologie für Leistungs- und Optoelektronik gelobt.

Herausforderungen am Aktienmarkt

Die Aixtron-Aktie verzeichnete zuletzt einen Kursrückgang von 2,3 Prozent auf 15,84 Euro. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro im Dezember 2023 bedeutet dies einen erheblichen Wertverlust. Analysten sehen dennoch Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,23 Euro aus. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,06 Euro je Aktie, was auf ein weiterhin solides Geschäftsmodell hindeutet.

