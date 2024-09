Der Technologieriese Microsoft hat kürzlich bedeutende aktionärsfreundliche Maßnahmen angekündigt, die den Aktienkurs positiv beeinflussen könnten. Der Vorstand genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, das keine festgelegte Laufzeit hat und nach Ermessen des Unternehmens beendet werden kann. Zusätzlich plant Microsoft eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 10 Prozent auf 0,83 US-Dollar pro Aktie. Diese Ausschüttung soll am 12. Dezember 2024 an alle Aktionäre erfolgen, die am 21. November im Aktienregister verzeichnet sind.

Positive Marktreaktion erwartet

Die Ankündigungen wurden von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem leichten Anstieg des Aktienkurses im nachbörslichen Handel widerspiegelte. Experten sehen in diesen Maßnahmen ein starkes Signal für [...]

Hier weiterlesen