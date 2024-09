EQS-Media / 17.09.2024 / 09:45 CET/CEST

Erfolgreicher Auftakt der "SAILUN Speed Challenge 2024"

Motorsporterlebnis mit Mehrwert beim Reifenhändler in Kooperation mit auto, motor und sport

Frankfurt, 17. September 2024Ganz nach dem Motto "Vom Rennsimulator direkt auf den Hockenheimring" geht SAILUN gemeinsam mit dem Fachmagazin auto, motor und sport mit der "SAILUN Speed Challenge 2024" an den Start. Ganz gleich ob Rennsportfanatiker oder normaler Autofahrer - der "Upracer"-Rennsimulator bietet Teilnehmern ein Motorsporterlebnis, welches der Realität in nichts nachsteht. Mit einer spürbar echten Fahrphysik und der realistischen Bewegung des Simulators können Autofahrer bei ausgewählten SAILUN Partnerhändlern an fünf Locations im Großraum Baden-Württemberg und Bayern ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen und sich unabhängig vom eigenen Auto oder den Wetterbedingungen mit anderen Teilnehmer auf virtuellen Rennstrecken messen. Ob in Sigmarzell, Sindelfingen, Winterreute , Neu-Ulm oder am Tegernsee - der jeweilige Tagessieger, der die schnellste Rundenzeit fährt, darf sich über einen Satz SAILUN Reifen freuen. Der Gesamtsieger mit der besten Rundenzeit über alle fünf Stationen der "SAILUN Speed Challenge 2024" gewinnt ein exklusives Rundenstreckentraining am Hockenheimring im Sommer 2025. "Wir blicken erwartungsvoll auf die bevorstehende Kooperation mit auto, motor und sport. Gleichzeitig freuen wir uns mit unserem in Kirchberg an der Iller ansässigen SAILUN Reifenhandelspartner, der Reifen Straub GmbH, Teil dieser exklusiven, virtuellen Experience zu sein, bei denen Autofahrer vor Ort die Möglichkeit haben, nicht nur ihr Fahrvermögen und ihre Konzentrationsfähigkeit unter Beweis zu stellen, sondern sich direkt auch über das aktuelle SAILUN Reifensortiment zu informieren," betonte Stephan Cimbal, Director Marketing SAILUN Europe im Vorwege der "SAILUN Speed Challenge 2024". Und Marc Straub, Sales and Purchasing Manager der Reifen Straub GmbH unterstrich: "Wir sind seit über zehn Jahren im Reifengroßhandel Partner der SAILUN Gruppe. SAILUN ist dabei eine smarte Marke, die nicht nur für höchste Qualität und wettbewerbsfähige Preise steht, sondern mit coolen Events - wie der aktuellen SAILUN Speed Challenge - voll den Puls der Zeit trifft."



Wie im realen Leben spielen auch bei der "SAILUN Speed Challenge 2024" Eigenschaften wie Bremsperformance, Handling, Rollwiderstand oder Reifenverschleiß entscheidende Rollen Faktoren und haben großen Einfluss auf das Ergebnis der virtuellen Rennen. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Fahrvermögen und ihre Konzentrationsfähigkeit unter Beweis zu stellen und gleichzeitig vor Ort bei allen fünf Events aus erster Hand alles über das Potenzial und die Performance des innovativen SAILUN-Reifensortiments auf Basis der EcoPoint3-Technologie zu erfahren. "Als weltweiter Vorreiter der modernen Mobilität verfügen wir über ein sehr breites Spektrum erstklassiger Premiumprodukte. Unser stetiges Bestreben liegt darin, innovative Wege zu finden, um unsere Kunden von der Marke SAILUN zu begeistern und aktiv auch mit der Racer-Community in Kontakt zu bleiben. Daher legen wir bei der "SAILUN Speed Challenge 2024" besonderen Wert auf die Präsentation unserer hochleistungsfähigen Produkte", unterstrich Stephan Cimbal.



Gemeinsam mit dem Fachmagazin auto motor und sport geht der Reifenhersteller SAILUN von Mitte September bis Mitte Oktober mit der "SAILUN Speed Challenge 2024" unter Einsatz des hochrealistischen Rennsimulators "Upracer" bei fünf ausgesuchten Partnerhändlern von SAILUN Deutschland an den Start. Die fünf Termine im Überblick:

14.09.2024 Autohaus Armin Birk GmbH, D-88138 Sigmarszell, Bahnweg 7



20.09.2024 Tagy-Wheel, D-71065 Sindelfingen, Schwertstr 3/2,



27.09.2024 FOX Fahrzeugservice GmbH, D- 88400 Winterreute, Winterreute 72



12.10.2024 Schwabengarage, 89231 Neu-Ulm, Otto-Rennerstr. 2,



16.10.2024 Auto-Eder Gruppe, Tegernsee

