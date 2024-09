Meta Platforms intensiviert seine Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica im Bereich der intelligenten Brillen, was potenziell erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Die Unternehmen haben ihre bestehende Kooperation, die 2019 begann, durch eine langfristige Vereinbarung bis ins nächste Jahrzehnt ausgedehnt. Ziel ist es, die Ray-Ban Meta Smartglasses weiterzuentwickeln und Brillen zur "nächsten großen Technologieplattform" zu machen. Diese strategische Allianz verbindet Metas technologisches Know-how mit EssilorLuxotticas Expertise in der Brillenherstellung. Bereits jetzt ermöglichen die integrierten KI-Funktionen den Nutzern in Nordamerika, Fotos aufzunehmen, Informationen abzurufen und auf Nachrichten zuzugreifen.

Positive Aussichten für Anleger

Die Börse reagiert positiv auf diese Entwicklung, was sich in einem leichten Kursanstieg der Meta-Aktie widerspiegelt. Analysten sehen in der [...]

Hier weiterlesen