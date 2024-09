In der Vergangenheit führten Zinssenkungszyklen der Fed zu massiven Einbrüchen an den Aktienmärkten. Schauen wir uns die letzten Zyklen an: 2000 bis Oktober 2002 wurde der Leitzins von 6,5% auf 1% gesenkt, der S&P 500 fiel in diesem Zeitraum um 51%. Von Oktober 2007 bis März 2009 wurde der Leitzins von 5,25% auf 0% gesenkt, der S&P 500 fiel in diesem Zeitraum um 57%. Der jüngste Zinssenkungszyklus Ende 2019 bis zum März 2020 mündete im Coronacrash, ich denke, da brauchen Sie keine Graphik. Optimisten ...

