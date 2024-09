Teledyne DALSA, ein Tochterunternehmen von Teledyne Technologies, präsentiert mit der Linea HS2 TDI-Zeilenkamerafamilie eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Bildverarbeitungstechnologie. Diese neue Kameraserie, die auf jahrzehntelanger Expertise basiert, setzt neue Maßstäbe in der Ultra-High-Speed-Bildverarbeitung unter anspruchsvollen Lichtbedingungen. Mit einer beeindruckenden Auflösung von 16k/5 µm und einer Spitzenzeilenrate von 1 Megahertz revolutioniert die Linea HS2 die industrielle Bildverarbeitung und eröffnet neue Möglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Technologischer Vorsprung als Wachstumstreiber

Die Linea HS2 zeichnet sich durch einen hochmodernen, rückseitig beleuchteten Multi-Array-TDI-CMOS-Sensor aus, der eine außergewöhnliche Bildqualität und Flexibilität bietet. Diese Technologie ermöglicht präzise Inspektionen in der Halbleiter-, Display- und Life-Science-Industrie. Mit der Kompatibilität zu Teledynes Xtium2 CLHS-Bilderfassungskarten bietet das Unternehmen zudem Komplettlösungen an, die seine Position am Markt weiter stärken. Die Präsentation der Linea HS2 auf der VISION in Stuttgart unterstreicht Teledynes Innovationskraft und könnte sich positiv auf die Aktienperformance auswirken.

