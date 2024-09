Die Deutsche Lufthansa verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Am Freitag stieg die Aktie im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 6,03 EUR, wobei das Handelsvolumen auf 2.559.506 Aktien anwuchs. Dieser Anstieg erfolgt trotz der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen in den letzten Jahren gegenübersah, insbesondere während der Corona-Pandemie, als die gesamte A380-Flotte zeitweise stillgelegt wurde. Dennoch bleibt die Aktie weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,59 EUR, das am 6. Dezember 2023 erreicht wurde.

Strategische Anpassungen und Zukunftsaussichten

Die Lufthansa passt ihre Strategie kontinuierlich an die sich ändernden Marktbedingungen an. Ein Beispiel dafür ist die Reaktivierung des letzten verbliebenen A380-Großraumjets für den Einsatz. Zudem verdichten sich Gerüchte über einen möglichen Einstieg bei AirBaltic, was auf eine Expansion der Flugkapazitäten hindeuten könnte. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Erholung des Unternehmens unterstreicht.

