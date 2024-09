Die BP-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen Anstieg von 0,9 Prozent auf 4,10 GBP im Londoner Handel. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der Ankündigung des Energieriesen, eine Minderheitsbeteiligung an der Trans Adriatic Pipeline zu veräußern. Der Verkauf betrifft einen Anteil an BP Pipelines TAP, die 20 Prozent der Pipeline hält, welche Erdgas aus dem Kaspischen Meer nach Europa transportiert. BP wird jedoch weiterhin die Mehrheit der Anteile behalten. Der Abschluss des Geschäfts ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Aktuelle Marktposition und Prognosen

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die BP-Aktie noch immer 27,13 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP, das am 19. Oktober 2023 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von [...]

