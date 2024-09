Kurzes Update zum großen September-Verfallstag von Torsten Ewert An der grundlegenden Konstellation zum Verfallstag hat sich seit der Vorwoche nichts geändert: Die Zonen, Kursziele und möglichen Szenarien bleiben unverändert. Zuletzt hat sich der DAX zwischen zwei markanten Kurslücken (grau) bewegt und dabei wieder Stärke gezeigt - zumal er gleich an der ersten der markanten Unterstützung, der Kurslücke bei 18.200 Punkten, wieder nach oben gedreht hat. Zwar ist er am Freitag und gestern Vormittag ...

