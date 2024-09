Die Coca-Cola Company und Bacardi Limited haben eine bedeutende Partnerschaft angekündigt, die den Markt für alkoholische Fertiggetränke revolutionieren könnte. Ab 2025 wird in ausgewählten europäischen Märkten und Mexiko ein neues Produkt namens "BACARDÍ Mixed with Coca-Cola" eingeführt. Diese Zusammenarbeit vereint zwei ikonische Marken und greift den beliebten Cocktail-Klassiker Cuba Libre auf, der bereits 1900 in Havanna erfunden wurde.

Nachhaltigkeitsinitiativen im Fokus

Parallel zu dieser Produktinnovation setzt Coca-Cola verstärkt auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2030 für jede verkaufte Flasche oder Dose eine zu recyceln oder wiederzuverwenden. Zudem plant die philippinische Tochtergesellschaft, die Produktion von Plastik-Sachets einzustellen und auf Papierstrohhalme umzusteigen. Diese Maßnahmen unterstreichen Coca-Colas Bemühungen, umweltfreundlicher zu werden und gleichzeitig neue Geschäftsfelder zu erschließen.

