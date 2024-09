Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Trotz eines Verlustes im jüngsten Quartal konnte das Papier in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,27 Euro zulegen. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 34,50 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 260.681 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Ausblick auf Dividende und Jahresergebnis

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,844 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 38,84 Euro angesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Trotz des Quartalsverlusts von 0,66 Euro je Aktie im zweiten Quartal 2024 erwarten Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,89 Euro je Aktie. [...]

