Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 243,80 EUR zeigte das Wertpapier eine positive Entwicklung, wobei der Tageshöchststand bei 247,90 EUR lag. Diese Aufwärtsbewegung erfolgte trotz eines herausfordernden Marktumfelds, in dem der DAX am Nachmittag Verluste verzeichnete.

Analysten optimistisch für Zukunft

Trotz eines Rückgangs des Gewinns je Aktie im letzten Quartal von 1,39 EUR auf 0,35 EUR blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR prognostiziert. Zudem erwarten Experten eine leichte Erhöhung der Dividende auf 0,752 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 252,70 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial für die Sartorius-Aktie andeutet.

