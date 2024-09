Hier spielt die Musik...: Nickel - Treibstoff der Zukunft! Ein Ausnahmeunternehmen nutzt das boomende Potenzial für gigantische Gewinne!

Anzeige / Werbung

Nickel, das glänzende Metall, ist aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Von rostfreiem Stahl über Elektrofahrzeuge bis hin zu Batterien - Nickel spielt eine entscheidende Rolle in zahlreichen Anwendungen.

Nickel ist ein unverzichtbares Metall der Zukunft! Die Nachfrage nach diesem vielseitigen Metall steigt stetig, insbesondere angesichts des globalen Trends hin zu umweltfreundlicheren Technologien und nachhaltigen Energiequellen. Inmitten dieser dynamischen Entwicklung hat sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als ein dominierender Akteur positioniert, der mit seinen innovativen Projekten und strategischen Entscheidungen den Markt revolutioniert.

Canada Nickel setzt Maßstäbe in der Nickelindustrie!

Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Flaggschiffprojekt "Crawford' muss man in Superlativ-Häppchen genießen. Das gilt sowohl für die durchschnittlich 48.000 Tonnen Nickel, 8.000 Tonnen Kobalt, 13.000 Unzen Platinmetalle, 1,6 Millionen Tonnen Eisen sowie 76.000 Tonnen Chrom, die ab 2027 dort pro Jahr produziert werden sollen, ebenso wie für den sensationellen Nettogegenwartswert von bis zu 2,6 Mrd. USD und dem internen Zinsfuß von 18,3 % nach Steuern, den "Crawford' als veritable Cash-Generierungsmaschine abwerfen soll.

Quelle: Canada Nickel

Das "Power'-Projekt von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wird eine der größten Nickel-Sulfit-Produktionsanlagen der Welt sein. Sobald die Anlage in Betrieb ist, wird sie bei der Produktion von Nickelpro Tonne nur etwa 2.300 Tonnen CO2 ausstoßen. Das ist rund 90 % weniger als der durchschnittliche CO2-Ausstoß in der Nickelproduktion. Aber es kommt noch besser: Die Abraumhalden der Anlage können mehr CO2 binden, als das Unternehmen selbst produziert. Das bedeutet, dass Canada Nickel netto weniger CO2 verursacht, als es absorbiert. Diese negative CO2-Bilanz ermöglicht es dem Unternehmen, mit CO2-Zertifikaten zu handeln und dadurch zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe zu erzielen.

Strategische Weichenstellung durch ExploreCo!

Um das volle Potenzial seines Portfolios zu entfalten, hat Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Gründung der Tochtergesellschaft ExploreCo bekannt gegeben. In Zusammenarbeit mit Noble Mineral Exploration, das 20 % des Joint Ventures hält, wird Canada Nickel 80 % besitzen und die vielversprechenden, nordöstlich von "Crawford' gelegenen Nickelprojekte konsolidieren. Diese strategische Entscheidung wird nicht nur Synergien schaffen, sondern auch die Erschließung und den Bau der "Crawford'-Mine beschleunigen.

Die Konsolidierung der Bergbau- und Oberflächenrechte auf dem riesigen "Crawford'-Projekt sowie und den angrenzenden "Claims' wie "Aubin', "Carnegie' und "Lucas' markiert einen weiteren Meilenstein in Canada Nickels dynamischer Wachstumsstrategie. Mit dem Zugang zu diesen Schlüsselpatenten kann die Entwicklung des Projekts signifikant beschleunigt werden, was den ohnehin schon gewaltigen mineralisierten Fußabdruck von "Crawford' phänomenal um ein Vielfaches erweitern wird.

ExploreCo mit erstklassigem Potenzial!

Mit der Gründung von ExploreCo gehen in Summe 1.989 Bergbau-"Claims' mit einer Gesamtfläche von etwa 42.000 Hektar in den Besitz des Joint Ventures über. Geführt wird es von niemand geringerem als Steve Balch, Canada Nickel (WKN: A2P0XC) erfahrener Vice President of Exploration. Neben dieser personalisierten, herausragenden Explorations-Expertise wird Canada Nickel seiner Tochtergesellschaft auch administrative und technische Unterstützung auf höchstem Niveau bieten.

Während Noble das Recht hat, einen Vertreter für das Board of Directors von ExploreCo zu benennen, dürfen seitens Canada Nickel zwei Führungspersönlichkeiten für den Vorstand nominiert werden. Die verbleibenden zwei Direktoren werden dann einvernehmlich bestimmt. Neben der Personalia-Power wird ExploreCo auch finanziell formidabel aufgestellt sein. So werden die ersten 5 Mio. CAD seiner Finanzierung aus den vorhandenen Mitteln von Canada Nickel aufgebracht. Spätere Kosten teilen sich dann Canada Nickel und Nobel entsprechend ihrer 80 % - 20 % Beteiligung am "Joint Venture'.

Insgesamt behalten sowohl Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als auch Noble ihre bestehenden Lizenzrechte an den ExploreCo-"Claims' ebenso wie frühere "Claim'-Eigentümer, die ihre "Claims' zuvor an Noble verkauft hatten. Ein weiterer Teil des Deals besteht darin, dass Noble 832 Bergbauansprüche und 291 Bergbaupatente in den Gebieten "Calder', "Duff', "Jamieson', "Jessop' und "MacDiarmid' an Canada Nickel übertragen wird.

Außerdem wird/hat Canada Nickel 162.000 Stammaktien an Noble ausgeben, die ihrerseits zur Konsolidierung des Eigentums an einer Reihe von Grundstücken verwendet werden sollen, die sich derzeit im Besitz einer dritten Partei befinden und damit letztlich den Aufstieg von ExploreCo weiter befeuern und beflügeln sollen. Eventuell wird dieser Höhenflug gar zu einer Börsennotierung führen, die bei entsprechenden Marktbedingungen jedenfalls angestrebt wird.

"Deloro': Dynamisches Potenzial und erste Mineralressourcenschätzung!

Dynamisches Potenzial de luxe, so lässt sich Canada Nickeld (WKN: A2P0XC) Power-Projekt "Deloro' im hochgradigen "Timmins'-Nickeldistrikt wohl am besten beschreiben. Mit der Veröffentlichung der ersten Mineralressourcenschätzung für den prosperierenden "Claim' mit einem mineralisierten Fußadruck von grandiosen 0,4 km² lässt sich dieses einzigartige Potenzial nun auch erstmals genauer beziffern.

Unterm Strich stehen dabei sensationelle 81 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von phänomenalen 0,25 % (entspricht 202.000 Tonnen Nickel) in der Kategorie "angezeigt'. Hinzu kommen großartige 357 Millionen Tonnen mit ebenso herausragenden 0,25 % Nickel (bedeutet 885.000 Tonnen Nickel) in der Kategorie "abgeleitet'.

Quelle: Canada Nickel

Die Basis dieser ersten Mega-Mineralressourcenschätzung bildeten insgesamt 8.242 Meter Kernbohrungen in 22 Bohrlöchern aus dem Zeitraum 2022 - 2024. Verwendet wurde bei der Schätzung ein "Cut-off'-Gehalt von 0,10 % Ni. Insgesamt konnte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit dieser ersten Mineralressourcenschätzung die fetten Früchte seiner "Deloro'-Bohrarbeiten ernten, übrigens ein Grundstück, das an eine moderne und bedeutende Infrastruktur grenzt, ganzjährig über eine Straße befahren werden kann und weniger als 2 km von Stromleitungen entfernt liegt.

Die "Ernte" seiner Strategie, ein tieferes Verständnis für die Geologie der Lagerstätte zu gewinnen und systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln, die ihrerseits einen essentiellen Beitrag zur genaueren Definition des großartigen Nickelgewinnungs-Potenzial auf "Deloro' leisten, kann Canada Nickel nun also sukzessive einbringen.

Immer weiter auf der Erfolgsspur!

Ganz im Geiste seiner unwiderstehlichen Dynamik setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) natürlich bereits jetzt die Weichen für die nächsten Schritte seines Wachstumskurses. So steht für "Deloro' nun die Einreichung eines technischen Berichts gemäß technischem Standard 43-101 an. Zudem werden die mineralogischen Studien und metallurgischen Testarbeiten bis Q4-2024 fortgesetzt. Genauso setzt Canada Nickel auch die "Infill'-Bohrungen bei "Deoloro' fort, um die an sich schon fett hochgradige Ressource weiter aufzuwerten.

Mit Blick auf die Gesamtheit seines kanadischen "Power'-Portofolios hat der Mega-Player am Nickelmarkt weitere wichtige Meilensteine definiert. So richtet sich der Fokus seines diesjährigen Explorationsprogramms auch weiterhin darauf, das Potenzial seiner erstklassigen Assets im gehaltvollen "Timmins Nickel Distrikt' noch genauer zu beziffern.

Dafür wurden bis dato insgesamt 112 Bohrungen über 47.482 Bohrmeter erfolgreich abgeschlossen. Allein auf seinem Vorzeigeprojekt "Crawford' wurden 32 Löcher niedergebracht, die die Plantinmetalle-Gruppe ("PMG')-Zone definieren. Hinzu kommen 28 Löcher bei "Reid', 26 Löcher bei "Texmont',13 Löcher bei "Mann' und nicht zuletzt eben auch jene 11 Löcher bei "Deloro', welche die grandiose Grundlage für die jetzt veröffentlichte Ressourceschätzung bildeten.

Apropos rekordverdächtige Ressourcenschätzung: Für die "PGM'-Zone von "Crawford' steht eine ebensolche als nächstes an, gefolgt von einer ersten Mineralressourcenschätzung für "Texmont'. Zudem sehen Canada Nickels (WKN: A2P0XC) ambitionierte und detaillierte Wachstumspläne vor, noch vor Ende von Q1-2025 fünf weitere satte Ressourcenschätzungen zu veröffentlichen. Grund genug also für ein spannunsgsvolles "Stay tuned'.

Relativ kleiner Zielbereich liefert fette Ausbeute!



Mark Selby, CEO von Canada Nickel, feiert die grandiose erste Mineralressourceschätzung für "Deoloro' ebenso wie er diesen erstklassigen Erfolg auch strategisch und perspektivisch einordnet:

"Insbesondere mit Blick auf das relativ kleine Zielgebiet, das "Deloro' verglichen zu unseren anderen über 20 Portfolio-Projekten aufweist, sind wir mehr als zufrieden mit diesen großartigen Ergebnissen. Dabei überzeugt das Potenzial von "Deloro' nicht nur hinsichtlich seiner Ressourcen, sondern auch mit Blick auf seine exponierte Lage inmitten des hochgradigen "Timmins'-Distrikts und durch seine Nähe zur gerade einmal 7 km entfernt liegenden, modernen Verarbeitungsinfrastruktur in der "Dome'-Mühle. Außerdem sticht "Deloro' damit hervor, dass die Abraumschicht von durchschnittlich nur 9 m relativ gering ist. Insgesamt unterstreicht auch die erste Mineralressourcenschätzung für "Deloro' eindrucksvoll den Erfolg unseres Explorationsprogramms und hebt zudem das Potenzial des "Timmins Nickel Distrikts' als solchen nochmals hervor. Sieben Bohrgeräte sind im Einsatz, wovon vier auf unserem Asset "Mann Central', zwei auf "Reid' und eines auf dem "Reaume'-Projekt bohren."

Neue Rekorde wurden auch von "Reid' gemeldet!

Mit grandiosen 0,29 % Nickel über sagenhafte 661,5 m einschließlich 0,43 % Nickel über 100,5 m und 0,51 % Nickel über 40,5 m setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) das nächste fette Ausrufezeichen auf seinem hochgradigen "Reid'-Projekt im gehaltvollen "Timmins-Distrikt' in Ontario/Kanada. Den Ruhm dieser Rekordwerte darf Bohrung REI24-35 für sich reklamieren, wobei auch die anderen Bohrlöcher bombastische "Best-ofs' lieferten.

Quelle: Canada Nickel

Neben diesen herausragenden Resultaten förderten die Bohrungen aber auch sensationelle neue Erkenntnisse zutage, was den gigantischen mineralisierten Fußabdruck von "Reid' betrifft. So war der Rekordabschnitt des titelgebenden "Triumphators" REI24-35 nicht nur das bisher beste Einzelbohrloch-Ergebnis und konnte die im Mai gemeldete bisherige "Reid'-Bestmarke von fetten 0,27 % Nickel über 687,0 m einschließlich 0,41 % Nickel über 36 m und 0,56 % Nickel über 7,50 m von Bohrloch REI24-18 damit locker toppen, sondern endete zudem auch in einer starken Mineralisierung. Genau dort wiederum öffnet sich die ultramafische Sequenz in nördliche Richtung und weist eine Breite von über 900 m auf - etwa das Doppelte der Breite der Hauptzone von Canada Nickels Flaggschiffprojekt "Crawford'!

Ebenso herausragend waren die 0,27 % Nickel über 674,8 m, inklusive 0,30 % Nickel über 34,5 m, die Bohrloch REI24-27 zu "Reids' jüngster Rekordrallye beigesteuert hat.

Quelle: Canada Nickel

Die Bohrung wurde unweit der westlichen Grenze des ultramafischen Körpers niedergebracht, in einem Gebiet, wo die ultramafische Sequenz mehr als satte 800 m mächtig und damit fast doppelt so dick wie die Hauptzone von "Crawford' ist.

Fazit: Nächster Rekordmeilenstein für "Reid' - Ressourcenschätzung!



Nickel ist unverzichtbar für viele moderne Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit umweltfreundlichen Innovationen. Inmitten dieses Wachstums hat sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als führender Akteur positioniert, der mit seinem Flaggschiffprojekt "Crawford' und weiteren hochkarätigen Projekten neue Maßstäbe setzt. "Crawford' allein wird ab 2027 jährlich riesige Mengen Nickel, Kobalt, Eisen und Platinmetalle produzieren und dabei eine CO2-negative Bilanz aufweisen - ein Vorteil, der dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen durch den Handel mit CO2-Zertifikaten ermöglichen wird.

Die strategische Gründung von ExploreCo, einer Tochtergesellschaft zur Erschließung von vielversprechenden Nickelprojekten im Umfeld von "Crawford', wird das Wachstum weiter beschleunigen. ExploreCo vereint über 1.989 Bergbau-"Claims' und wird von erfahrenen Experten geführt, um das volle Potenzial des "Timmins Nickel'-Distrikts zu erschließen. Die Ressourcenschätzung des "Deloro'-Projektsbestätigt bereits beeindruckende Nickelvorkommen, die durch intensive Explorationsarbeiten weiter gesteigert werden können.

Quelle: Canada Nickel

Auch das "Reid'-Projekt meldet herausragende Bohrergebnisse, die das Potenzial dieses Gebiets deutlich machen. Mit mächtigen mineralisierten Abschnitten und einer sich weiter öffnenden ultramafischen Sequenz unterstreicht "Reid' das immense Wachstumspotenzial von Canada Nickel (WKN: A2P0XC).

Für Anleger ist dies eine exzellente Gelegenheit: Die Kombination aus technologischer Innovation, nachhaltiger Produktion und aggressiver Expansion könnte Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Wert in den kommenden Jahren erheblich steigern. Besonders die bevorstehenden Ressourcenschätzungen, die bereits beeindruckenden Bohrergebnisse und die strategischen Partnerschaften machen das Unternehmen zu einer attraktiven Investition, die in den kommenden Jahren große Erträge versprechen könnte.

Quellen: Canada Nickel, eigener Research und Berechnungen

Enthaltene Werte: CA13515Q1037