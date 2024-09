Die PNE AG, ein führender Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien, verzeichnet einen bedeutenden Erfolg bei der jüngsten Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land. Der im SDAX und TecDAX notierte Konzern erhielt den Zuschlag für zwei neue Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von 24 Megawatt (MW). In Schleswig-Holstein entsteht der Windpark "Gnutz-Ost" mit drei Anlagen und 18 MW Leistung, während in Rheinland-Pfalz der Windpark "Helenenberg" mit einer 6-MW-Anlage geplant ist. Beide Projekte sollen im kommenden Jahr in die Bau- oder Betriebsphase übergehen.

Kontinuierliche Expansion des Projektportfolios

Diese jüngsten Erfolge reihen sich in eine Serie positiver Entwicklungen ein. Seit Jahresbeginn konnte PNE bereits Zuschläge für neun Windparks mit einer kumulierten Leistung von 141,9 MW sichern. Dies unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens und sein Potenzial für zukünftiges Wachstum im Sektor der erneuerbaren Energien. Die kontinuierliche Erweiterung des Projektportfolios festigt PNEs Rolle als bedeutender Akteur in der Energiewende und verspricht eine positive Entwicklung für Anleger.

