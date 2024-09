Die Covestro-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag robust und notierte bei 55,66 EUR, was einer minimalen Veränderung zum Vortag entspricht. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf, mit einem Höchststand von 55,98 EUR und einem Tiefpunkt von 55,58 EUR, blieb der Kurs weitgehend stabil. Das Handelsvolumen belief sich auf 137.997 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Analytischer Ausblick und Dividendenerwartungen

Experten prognostizieren für Covestro-Aktionäre im laufenden Jahr eine Dividende von 0,181 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58,00 EUR, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial impliziert. Trotz eines Verlustes je Aktie von 0,38 EUR im letzten Quartal zeigen sich Analysten für das Gesamtjahr 2024 vorsichtig optimistisch, auch wenn noch mit einem leichten Verlust gerechnet wird.

