Die Freenet-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag eine moderate Aufwärtsbewegung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,1 Prozent auf 27,00 Euro. Trotz der leichten Zugewinne bleibt die Aktie noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 27,42 Euro, das am 24. April 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 37.186 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,84 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Freenet-Aktie liegt bei 30,96 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 2,24 Euro. Diese Prognosen könnten die Attraktivität des Wertpapiers für Investoren weiter steigern.

