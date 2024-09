Die Adidas-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag weitgehend stabil, mit nur geringen Schwankungen im XETRA-Handel. Trotz leichter Kursverluste im Tagesverlauf konnte sich das Papier in einem Bereich um die 220 Euro behaupten. Dies verdeutlicht die Widerstandsfähigkeit der Aktie in einem volatilen Marktumfeld. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs zwar unter dem 52-Wochen-Hoch von 242 Euro liegt, aber dennoch deutlich über dem Jahrestief von 154,64 Euro notiert.

Positive Aussichten für Investoren

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Adidas-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,08 Euro an. Dies wird unterstützt durch die jüngsten Quartalsergebnisse, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,47 Euro auf 1,06 Euro, während der Umsatz um knapp 9 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro zulegte. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 1,37 Euro je Aktie, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

