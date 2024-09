Die Commerzbank-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 1,5 Prozent auf 15,77 Euro in der XETRA-Sitzung. Dieser Zuwachs erfolgte trotz der prognostizierten Herausforderungen für deutsche Banken in den kommenden Jahren. Experten rechnen mit sinkenden Zinserträgen und steigenden Kosten, dennoch zeigt die Aktie eine positive Entwicklung. Das Handelsvolumen belief sich auf über 4,7 Millionen Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Bundesregierung prüft Anteilsverkauf

Währenddessen sondiert die Bundesregierung den möglichen Verkauf ihrer verbliebenen 12-prozentigen Beteiligung an der Commerzbank. Das Finanzministerium betont, dass die Analyse der Situation noch andauert und keine voreiligen Entscheidungen getroffen werden. Die Commerzbank selbst plädiert für eine Beibehaltung der Anteile, um Stabilität zu gewährleisten. Diese Entwicklungen unterstreichen die [...]

