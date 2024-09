Die Beiersdorf-Aktie zeigte am Dienstag eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zunächst leichte Verluste und fiel um 0,5 Prozent auf 125,10 Euro. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 124,30 Euro und 125,60 Euro. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie weit vom 52-Wochen-Tief von 118,00 Euro entfernt, das am 26. Oktober 2023 erreicht wurde.

Analysten optimistisch für Zukunft

Experten sehen weiterhin Potenzial für die Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143,33 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 14 Prozent bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,33 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro prognostiziert, nach 1,00 Euro im Vorjahr. Diese positiven Aussichten könnten in den kommenden Monaten zu einer Erholung des Aktienkurses führen.

