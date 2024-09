Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,8 Prozent auf 5,45 Euro, nachdem er zwischenzeitlich sogar 5,47 Euro erreicht hatte. Trotz dieses Anstiegs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro, das im April 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 75.169 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,235 Euro pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 7,70 Euro taxiert, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf 0,06 Euro, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907 Millionen Euro, was auf eine graduelle Erholung des Unternehmens hindeutet.

