Die Siltronic-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine volatile Entwicklung an der XETRA-Börse. Während der Kurs zeitweise auf 68,15 EUR stieg und damit ein Plus von 1,4 Prozent verzeichnete, pendelte er sich später bei 67,20 EUR ein. Das 52-Wochen-Hoch von 94,00 EUR vom Januar 2024 bleibt weiterhin in weiter Ferne, während das Tief von 65,70 EUR aus dem September knapp unterschritten wurde.

Analysten sehen Potenzial trotz Gewinnrückgang

Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im letzten Quartal - das EPS sank von 1,83 EUR auf 0,73 EUR - sehen Analysten Potenzial für die Aktie. Sie prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 0,872 EUR je Aktie erwartet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,628 EUR, was allerdings unter der Vorjahresdividende von 1,20 EUR liegt.

Siltronic Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...