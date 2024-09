Die Unilever-Aktie zeigt sich am Dienstag im Londoner Handel volatil. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückgangs auf 48,93 GBP konnte sich das Papier im Tagesverlauf leicht erholen. Der Konsumgüterriese bewegt sich aktuell in einem herausfordernden Marktumfeld, wobei Anleger die Entwicklung genau beobachten. Besonders interessant: Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,48 GBP) darstellen würde.

Ausblick und Kursziele

Mit Blick auf die Zukunft zeigen sich Experten vorsichtig optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel für die Unilever-Aktie liegt bei 46,64 GBP, was unter dem aktuellen Niveau liegt. Allerdings könnte das Unternehmen von einer möglichen Erholung der Konsumnachfrage profitieren. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,89 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Gesundheit des Konzerns liefern.

