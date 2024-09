Die Walmart-Aktie zeigt vielversprechende Trends in Bezug auf die Kapitalrendite. Mit einer Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 18% übertrifft der Einzelhandelsriese den Branchendurchschnitt deutlich. In den letzten fünf Jahren stieg die ROCE um beeindruckende 27%, was auf verbesserte Effizienz hindeutet. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der bemerkenswerten Gesamtrendite von 115% über den gleichen Zeitraum wider.

Expansion und Investitionen in Mitarbeiter

Walmart setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert seine Präsenz durch innovative Konzepte. Ein Beispiel dafür ist die Integration von Express-Einheiten in Supercenter-Filialen, wie kürzlich in Florida geschehen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in seine Mitarbeiter. Die Tochtergesellschaft Sam's Club führt einen neuen Vergütungsplan ein, der die finanzielle Stabilität [...]

