Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Mittwoch leichte Kursgewinne im XETRA-Handel, konnte jedoch den jüngsten Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Um die Mittagszeit pendelte der Kurs um den Vortagesschluss und stieß an einen charttechnischen Widerstand bei 6,15 Euro. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 6,80 Euro, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 0,852 Euro.

Störungen im Cargo-Bereich

Ein Software-Update bei Lufthansa Cargo führte zu erheblichen Betriebsstörungen der Frachtfluggesellschaft. Die Auslieferung und Annahme von Import- und Exportgütern an den Drehkreuzen Frankfurt und München mussten vorübergehend ausgesetzt werden. Obwohl die Ursache inzwischen behoben wurde, wirkt sich der entstandene Rückstau bei den Sendungen weiterhin auf den Betrieb aus. Das Unternehmen rechnet damit, im Laufe des Tages zum Normalbetrieb zurückkehren zu können.

