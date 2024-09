Meta Platforms, der Mutterkonzern von Instagram, führt bedeutende Änderungen ein, um die Online-Sicherheit von Teenagern zu verbessern. Nutzer unter 18 Jahren werden automatisch in sogenannte "Teen-Konten" überführt, die erweiterte Kontrollfunktionen bieten. Diese Neuerung umfasst Einschränkungen bei Nachrichten, Sichtbarkeit von Inhalten und verstärkte elterliche Überwachungsmöglichkeiten. Um problematisches Nutzungsverhalten zu reduzieren, implementiert Meta zudem Zeitlimitbenachrichtigungen und einen Schlafmodus zwischen 22 Uhr und 7 Uhr.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Einführung dieser Sicherheitsmaßnahmen könnte sich positiv auf die Wahrnehmung von Meta an der Börse auswirken. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel für die Meta-Aktie bei 574,29 USD. Mit einem aktuellen Kurs von etwa 536 USD besteht noch Potenzial nach oben. Die Umsetzung dieser Änderungen in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Kanada und Australien innerhalb der nächsten 60 Tage, gefolgt von einer Einführung in der EU, unterstreicht Metas Engagement für Nutzersicherheit und könnte das Vertrauen der Investoren stärken.

