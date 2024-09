IBM und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) haben zwei neue interaktive Modelle für die UNDP-Datenplattform GeoHub entwickelt. Diese Innovationen nutzen fortschrittliche KI-Technologien wie IBM watsonx, um komplexe Energiefragen zu analysieren und datengestützte Entscheidungen für eine gerechte Energiewende zu unterstützen. Die Modelle, die Stromzugangsvorhersagen und einen Index für saubere Energiegerechtigkeit umfassen, werden der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

Potenzial für Finanzdienstleister

Eine aktuelle Studie von IBM zeigt zudem Chancen für Banken im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf. Trotz der bedeutenden Rolle von KMU in der Weltwirtschaft verpassen viele Banken Wachstumsmöglichkeiten in diesem Segment. Durch den Einsatz von KI und Cloud-Technologien könnten Finanzinstitute ihre Dienstleistungen für KMU verbessern und so einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten.

Anzeige

Die neusten IBM-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für IBM-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...