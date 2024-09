Von den 50 US-Staaten verzichtet nun auch New Jersey auf Edelmetallsteuern Umsatzsteuer auf den Kauf von Gold, Silber und anderen Edelmetallen über 1.000 US-Dollar gibt es nun auch in New Jersey ab 1.1.2025 nicht mehr - neben 44 anderen Staaten. Dies bekräftigt Gold und Silber als verfassungsmäßiges Zahlungsmittel. Und das ist gut so, denn Umsatzsteuer ist für Endverbrauchsgüter, die verbraucht werden. Edelmetalle werden aber nicht für den Verbrauch gekauft. Auch schadet die Besteuerung von Edelmetallen ...

