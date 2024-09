Beim Nasdaq 100 steht eine Richtungsentscheidung an von Sven Weisenhaus Während der Dow Jones bereit neue Rekordhöhen erreichen konnte (dunkle Kurve im folgenden Chart), tut sich der Nasdaq 100 deutlich schwerer, an seine frühere Stärke anzuknüpfen (helle Kurve). Denn der Technologieindex hat bislang nur ca. 76,40 % seiner jüngsten Korrekturbewegung aufgeholt. Im Rahmen dieser Korrektur hatte er -7,71 % verloren, der Dow Jones dagegen nur -3,85 %. Auch in dieser Hinsicht zeigte sich also der Nasdaq ...

