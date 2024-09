Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Kurs kletterte um 1,8 Prozent auf 275,30 EUR, wobei das Tageshoch bei 275,60 EUR lag. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Trend ein, der die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR im September 2023 stetig nach oben führte. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 281,60 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 2,50 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2,00 EUR) darstellen würde. Die Gewinnprognosen für 2024 fallen ebenfalls positiv aus, mit einem erwarteten Gewinn von 12,75 EUR je Aktie. Diese Aussichten unterstreichen das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsfähigkeit von MTU Aero Engines und könnten den Aufwärtstrend der Aktie weiter unterstützen.

MTU Aero Engines Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...