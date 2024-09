Seit geraumer Zeit schwächelt die BASF-Aktie - doch in den letzten Tagen kam wieder deutlich Bewegung in den DAX-Titel. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach der Chemiekonzern seine Agrarsparte an die Börse bringen will. Bloomberg zufolge wollen die Ludwigshafener noch in diesem Monat eine Reihe von Umbauplänen ankündigen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Agrar- sowie der Beschichtungssparte gehen. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut ...

