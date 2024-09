Die DHL Group-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen schwankungsanfällig, bewegt sich aber weiterhin um die 40-Euro-Marke. Trotz kurzfristiger Herausforderungen im Express-Geschäft bleibt die Aktie für Analysten attraktiv. JPMorgan stuft das Unternehmen als "Overweight" ein und setzt ein Kursziel von 49 Euro. Die Experten heben die günstige Bewertung und die interessante Anlagestory im Branchenvergleich hervor. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,95 EUR.

Ausblick auf Quartalszahlen und Dividende

Die Bilanzvorlage für das dritte Quartal 2024 wird am 5. November erwartet. Die Dividendenausschüttung könnte sich auf 1,86 EUR belaufen, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 47,03 EUR und einem Tief von 35,82 EUR zeigt die Aktie weiterhin Potenzial für Anleger. Der Umsatz im letzten Quartal lag bei 20,64 Mrd. EUR, was einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

