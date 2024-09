Die Bilfinger SE verzeichnet bedeutsame Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Jüngste Mitteilungen offenbaren, dass mehrere Finanzinstitute ihre Beteiligungen am Mannheimer Industriedienstleister angepasst haben. J.P. Morgan Investment Management Inc. und die JPMorgan Chase Bank, National Association, meldeten einen Anstieg ihrer Stimmrechtsanteile auf jeweils 5,16 Prozent. Diese Entwicklung könnte auf ein gesteigertes Interesse institutioneller Anleger an Bilfinger hindeuten.

Morgan Stanley erhöht Anteil deutlich

Besonders auffällig ist die Veränderung bei Morgan Stanley. Der US-Finanzkonzern hat seinen Stimmrechtsanteil von zuvor 2,92 Prozent auf nun 3,43 Prozent erhöht. Unter Berücksichtigung von Instrumenten beläuft sich der Gesamtanteil sogar auf 5,33 Prozent. Diese Aufstockung unterstreicht das Vertrauen großer Investoren in die Zukunftsaussichten von Bilfinger und könnte sich positiv auf die Kursentwicklung der Aktie auswirken.

