Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,8 Prozent und erreichte einen Wert von 128,95 Euro. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der allgemeinen Zurückhaltung am Frankfurter Börsenparkett. Das Handelsvolumen war mit über 228.000 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 147,80 Euro liegt, welches am 13. Mai 2024 erreicht wurde.

Positive Analystenstimmen und Dividendenaussichten

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft der Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 143,33 Euro angegeben, was ein weiteres Wachstumspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,33 Euro je Aktie. Zudem erwarten Anleger eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro, nach 1,00 Euro im Vorjahr. Diese positiven Aussichten unterstreichen die robuste Position des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

