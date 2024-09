Der Volkswagen-Konzern steht vor einem radikalen Umbruch. Berichten zufolge plant das Unternehmen, bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen und die Investitionen in den kommenden fünf Jahren auf 160 Milliarden Euro zu reduzieren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern. Obwohl Volkswagen diese Zahlen nicht bestätigt hat, räumt das Unternehmen ein, dass Kostensenkungen an deutschen Standorten notwendig sind, um Mittel für Zukunftsinvestitionen zu sichern.

Verhandlungen mit Gewerkschaften stehen bevor

Am 25. September beginnen Gespräche zwischen Volkswagen und der IG Metall. Die Gewerkschaft warnt vor drastischen Einschnitten und kündigt Widerstand an, sollte der Konzern "die Axt an die Belegschaft anlegen". Besonders die Forschungs- und Entwicklungsabteilung könnte von den Kürzungen betroffen sein. Der Druck auf Volkswagen ist groß, da die Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten kämpft und die operative Rendite auf 6,5 Prozent angehoben werden soll.

Anzeige

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...