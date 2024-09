Die Rheinmetall-Aktie erlebte in dieser Woche eine Achterbahnfahrt an der Börse. Trotz eines Kursrückgangs von etwa 16 Prozent gegenüber dem jüngsten Höchststand bleibt die langfristige Perspektive für den Rüstungskonzern positiv. Analysten sehen weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 Euro. Die Aktie konnte sich im Tagesverlauf erholen und notierte zeitweise bei 495,30 Euro, was einem Plus von 2,9 Prozent entspricht.

Solide Fundamentaldaten stützen Aktienkurs

Rheinmetall profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben der NATO-Länder und einer robusten Auftragslage. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividendenerhöhung auf 7,69 Euro je Aktie, was die Attraktivität für Anleger unterstreicht. Im jüngsten Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um [...]

