Die Trump Media and Technology Group (TMTG), Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks Truth Social, erlebt turbulente Zeiten an der Börse. Mit dem Ablauf der Lockup-Periode für Insider-Aktienverkäufe am Donnerstag reagiert der Markt nervös. Der TMTG-Aktienkurs, der seit der SPAC-Fusion im März bereits um 76 Prozent gefallen ist, zeigt sich volatil. Trotz Donald Trumps Beteuerungen, seine Anteile nicht verkaufen zu wollen, bleibt die Unsicherheit unter Anlegern spürbar.

Experten warnen vor möglichen Kurseinbrüchen

Finanzexperten wie Michael Ewens von der Columbia Business School und Jay Ritter von der University of Florida mahnen zur Vorsicht. Sie betonen, dass ein massiver Aktienverkauf durch Insider zu einem Kursverfall führen könnte, der besonders Kleinanleger treffen würde. Gleichzeitig wird argumentiert, dass ein solches Szenario auch für den Hauptaktionär nachteilig wäre. Am Donnerstagmorgen zeigte sich der Markt zunächst gelassen, mit einem leichten Kursanstieg im vorbörslichen Handel.

