Die Adidas-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,5 Prozent auf 225,80 Euro. Das Tageshoch wurde bei 227,40 Euro erreicht, während das Handelsvolumen bei 117.798 Aktien lag. Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt die Aktie noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 242,00 Euro, das am 31. Juli 2024 erreicht wurde.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten zeigen sich zuversichtlich für die Zukunft von Adidas. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,37 Euro pro Aktie prognostiziert, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 230,08 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diesen Optimismus: Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,06 Euro, während der Umsatz auf 5,82 Milliarden Euro anwuchs. [...]

Hier weiterlesen