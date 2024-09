Die renommierte Investmentbank Goldman Sachs sorgt für Aufsehen an der Börse. Mit einer überraschenden Neubewertung einer deutschen DAX-Aktie hat das Unternehmen für Bewegung im Markt gesorgt. Die Analysten nahmen die Aktie wieder in ihre Beobachtungsliste auf und versahen sie direkt mit einer Kaufempfehlung. Diese positive Einschätzung führte zu einem deutlichen Kursanstieg des betreffenden Papiers.

Optimistische Prognosen für Zukunftstechnologien

Goldman Sachs zeigt sich besonders optimistisch für Unternehmen, die in Zukunftstechnologien investieren. Insbesondere der Bereich der künstlichen Intelligenz wird als vielversprechend eingestuft. Die Experten gehen davon aus, dass Firmen, die in diesem Sektor tätig sind, von der aktuellen Marktentwicklung profitieren könnten. Auch im Chipsektor sehen die Analysten Potenzial, wobei sie auf eine erwartete Erholung der Nachfrage in den kommenden Monaten setzen.

Goldman Sachs Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...