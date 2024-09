Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,8 Prozent auf 65,50 Euro, wobei das Tageshoch bei 65,72 Euro lag. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz eines herausfordernden Marktumfelds, in dem der Chemikalienhändler mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen hatte. Im jüngsten Quartal belief sich der Umsatz auf 4,18 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dennoch zeigt sich die Aktie widerstandsfähig und notiert aktuell 5,24 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen weiteres Potenzial für die Brenntag-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 78,70 Euro angesetzt, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Fachleute mit einem Gewinn je Aktie von 4,67 Euro. Zudem erwarten Aktionäre eine Dividendenausschüttung von 2,12 Euro pro Anteilsschein, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen.

Anzeige

Die neusten Brenntag-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Brenntag-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...