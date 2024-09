Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 1,7 Prozent auf 94,22 Euro im XETRA-Handel. Dies geschah vor dem Hintergrund einer allgemein positiven Stimmung an den europäischen Börsen, die durch die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank beflügelt wurde. Trotz der Herausforderungen in der Automobilbranche, wie hohe Energiepreise und eine schwache Konjunktur, zeigte sich die VW-Aktie robust. Das Handelsvolumen war mit 609.133 Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf ein gesteigertes Investoreninteresse hindeutet.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für Volkswagen ein mittleres Kursziel von 127,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 8,48 Euro je Aktie erwartet, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger unterstreicht. Trotz der aktuellen Branchenprobleme, wie der Umstellung auf Elektromobilität und globale Wettbewerbsherausforderungen, bleibt Volkswagen ein Schwergewicht in der deutschen Industrielandschaft und ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Automobilsektors.

