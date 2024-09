Die Aktie des Energiekonzerns RWE verzeichnet derzeit erhebliche Einbußen an der Börse. Im XETRA-Handel sackte der Kurs um 1,4 Prozent auf 31,84 Euro ab, zeitweise wurde sogar ein Tagestief von 31,57 Euro erreicht. Diese Entwicklung steht im krassen Gegensatz zum 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro, das am 14. Dezember 2023 markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit knapp 25 Prozent unter diesem Höchststand.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der momentanen Schwäche sehen Marktbeobachter weiterhin Potenzial für die RWE-Aktie. Im Durchschnitt prognostizieren Analysten ein Kursziel von 46,89 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Zudem wird für das laufende Jahr eine Dividende von 1,09 Euro je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positiven Aussichten könnten in Zukunft wieder für Auftrieb sorgen.

