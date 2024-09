Google, eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., plant einen bahnbrechenden Drohneneinsatz in London. In Zusammenarbeit mit dem National Health Service und dem Unternehmen Apian sollen ab Herbst Blutproben zwischen zwei zentralen Krankenhäusern transportiert werden. Die Drohnen, die hauptsächlich aus Schaum bestehen und etwa 5 Kilogramm wiegen, werden in einer Höhe von 70 Metern mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h fliegen. Diese Innovation verspricht, die Lieferzeit von etwa 30 Minuten Autofahrt auf nur zwei Minuten zu reduzieren.

Rechtliche Herausforderungen für Google

Währenddessen sieht sich Google mit rechtlichen Herausforderungen in den USA konfrontiert. Das Unternehmen steht unter Verdacht, eine Monopolstellung im Bereich der Online-Werbetechnologie innezuhaben. Die Anklage wirft Google vor, sowohl die Plattform als auch die Börse und ein großes Netzwerk zu kontrollieren, was zu überhöhten Gebühren für Werbetreibende führen könnte. Google bestreitet diese Vorwürfe und betont den starken Wettbewerb im breiteren Online-Werbemarkt.

