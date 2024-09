Der Kölner Motorenhersteller Deutz AG steht vor einem bedeutenden Führungswechsel. Timo Krutoff, der bisherige Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, wird das Unternehmen zum 30. November verlassen. Seine Nachfolge tritt Oliver Neu an, der bereits ab dem 1. Oktober die Verantwortung für das Finanzressort übernehmen wird. Neu, der seit 2021 bei Deutz tätig ist, bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen mit, unter anderem aus seiner Zeit bei Thyssenkrupp.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung des Führungswechsels hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenhandel. Im vorbörslichen Geschäft zeigte die Deutz-Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung. Anleger scheinen den Wechsel im Finanzressort positiv zu bewerten, was sich in einem geringfügigen Kursanstieg widerspiegelte. Die Marktreaktion deutet darauf hin, dass Investoren Vertrauen in die neue Führung und die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens setzen.

