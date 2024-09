SAP SE verzeichnete am Freitag einen leichten Kursrückgang an der Börse. Die Aktie des Softwarekonzerns gab im frühen XETRA-Handel um 0,2 Prozent nach und notierte bei 205,60 EUR. Trotz des Rückgangs bleibt SAP nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 206,70 EUR, das am Vortag erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 52.931 Aktien.

Neues aus dem Vorstand

In einer Unternehmensmitteilung wurde bekannt, dass Vorstandsmitglied Muhammad Alam im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms "MOVE SAP" 8.523 SAP-Aktien erhalten hat. Diese Zuteilung erfolgte am 10. Juni 2024 und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Führungskräfte langfristig zu binden. Analysten sehen die SAP-Aktie weiterhin positiv und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,67 EUR aus.

