Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg. Im XETRA-Handel legte das Papier um 0,6 Prozent auf 490,70 EUR zu, wobei der Tageshöchststand bei 491,30 EUR lag. Mit diesem Kurs nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 498,70 EUR, das am 03.09.2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 361,80 EUR am 30.09.2023 zeigt sich eine deutliche Erholung des Aktienkurses.

Aktienrückkaufprogramm schreitet voran

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb die Münchener Rück in der vergangenen Woche insgesamt 145.696 eigene Aktien. Der gewichtete Durchschnittskurs lag dabei zwischen 481,55 EUR und 487,65 EUR. Seit Beginn des Programms am 16. Mai 2024 wurden bislang 1.802.951 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene [...]

Hier weiterlesen