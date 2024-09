McDonald's verzeichnet bemerkenswerte Fortschritte im digitalen Bereich, während das Unternehmen gleichzeitig mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Zahl der Mitglieder im Treueprogramm ist auf 166 Millionen angestiegen, was die Erwartungen übertrifft. Zudem hat die Schnellrestaurantkette in wichtigen Märkten verbesserte Servicezeiten und eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht. Trotz dieser Erfolge kämpft das Unternehmen mit rückläufigen Besucherzahlen in Schlüsselmärkten wie den USA, Australien, Kanada und Deutschland. Inflationäre Drücke haben die Kosten je nach Markt um 20% bis 40% erhöht, was die Gewinnmargen belastet.

Expansionspläne und finanzielle Aussichten

Das Unternehmen plant, bis Ende 2027 die Marke von 50.000 Restaurants zu erreichen. Analysten prognostizieren ein jährliches Gewinnwachstum von 6,3% und einen Umsatzanstieg von 4,8%. Trotz eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 25,4 wird die Aktie unter dem geschätzten fairen Wert von 337,51 Dollar gehandelt, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Die Dividendenzahlungen sind durch Gewinne und Cashflows gut abgedeckt, was auf Nachhaltigkeit schließen lässt.

