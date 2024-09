Die RWE-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 30,97 Euro im XETRA-Handel. Trotz dieses Rückgangs gab es eine bemerkenswerte Entwicklung: Dr. Hans Friedrich Bünting, Mitglied des RWE-Aufsichtsrats, tätigte einen signifikanten Aktienkauf. Laut einer Directors-Dealings-Meldung erwarb Bünting am Vortag RWE-Aktien im Gesamtwert von über 190.000 Euro zu einem Durchschnittskurs von 31,9162 Euro. Dieser Insiderkauf könnte als Vertrauenssignal in die Zukunft des Unternehmens gedeutet werden.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Im Durchschnitt bewerten sie die RWE-Aktie mit einem Kursziel von 46,89 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird voraussichtlich 1,09 Euro pro Aktie betragen. Mit Blick auf die Zukunft erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,79 Euro je Aktie, was die positive Einschätzung der Analysten unterstreicht.

