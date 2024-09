Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag weitgehend stabil. Im XETRA-Handel pendelte der Kurs zwischen 252,00 EUR und 254,80 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 60.000 Aktien lag. Trotz leichter Schwankungen bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 261,20 EUR, das Anfang September erreicht wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die robuste Position des Rückversicherers am Markt.

Positive Aussichten und Analystenbewertungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 8,57 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens widerspiegelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 265,00 EUR, was ein weiteres Aufwärtspotenzial andeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zudem eine deutliche Gewinnsteigerung, mit einem Gewinn pro Aktie von [...]

