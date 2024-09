Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 0,6 Prozent auf 5,60 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR vom 27. Oktober 2023. Das 52-Wochen-Hoch von 7,98 EUR, erreicht am 18. April 2024, liegt jedoch noch in weiter Ferne. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,235 EUR je Aktie, was einen beachtlichen Anstieg gegenüber den 0,050 EUR des Vorjahres darstellt.

Optimistische Analysten trotz Herausforderungen

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR und sehen somit erhebliches Aufwärtspotenzial. Die jüngsten Geschäftsergebnisse des Unternehmens zeigen eine positive Entwicklung: Im letzten Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR verzeichnet, verglichen mit einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907,00 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,04 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Medienkonzerns unterstreicht.

