Der Aktienkurs von Globalstar verzeichnete am 21. September einen leichten Anstieg von 0,82% auf 1,225 USD. Trotz dieses Zuwachses steht das Satellitentelekommunikationsunternehmen weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Im Vergleich zum Vormonat verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 2,39%, während sie im Jahresvergleich sogar 4,30% an Wert einbüßte.

Fehlende Neuigkeiten belasten Kurs

Anleger zeigen sich besorgt über den Mangel an positiven Nachrichten seitens des Unternehmens. Insbesondere die Verzögerung bei der Einführung neuer Messaging-Technologie in Zusammenarbeit mit Apple dämpft die Stimmung. Einige Investoren spekulieren jedoch auf eine mögliche Kurserholung in Richtung 1,50 USD, sollten bald positive Nachrichten folgen.

Angesichts der aktuellen Situation bleibt die kurzfristige Entwicklung der Globalstar-Aktie ungewiss. Viele Anleger warten auf konkrete Fortschritte bei Produkteinführungen oder Partnerschaften, bevor sie ihr Engagement ausweiten.

Globalstar Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...